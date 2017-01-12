 Southampton öne geçti – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    öne geçti

    Southampton öne geçti
    iddiaları bitmek bilmiyor. Liverpool'un Fransız stoper ile kararını 48 saat içinde vereceğini belirten Daily Mail, Galatasaray ve Sevilla'nın atağa kalktığını ama Southampton'ın oyuncuya imza attırmaya daha yakın olduğunu ileri sürdü.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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