Southampton öne geçti
Mamadou Sakho iddiaları bitmek bilmiyor. Liverpool'un Fransız stoper ile kararını 48 saat içinde vereceğini belirten Daily Mail, Galatasaray ve Sevilla'nın atağa kalktığını ama Southampton'ın oyuncuya imza attırmaya daha yakın olduğunu ileri sürdü.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Southampton öne geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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