 Çalık’ta mutlu son – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Çalık’ta mutlu son

    Çalık’ta mutlu son

    ile 3 milyon euro’da anlaşan , milli stoperi Konya maçında sahaya sürecek. ise 1 milyon euro garanti para alacak.

    Defansın göbeğinde sıkıntı yaşayan G.Saray, 'ı bitirdi. Sakatlıklar nedeniyle acil stoper arayan sarı-kırmızılı yönetim, günlerdir pazarlıkta olduğu G.Birliği'ni ikna etti ve milli futbolcuyu renklerine bağladı. Başkent ekibi ile 3 milyon euro bonservis bedelinde anlaşan sarı-kırmızılılar, yarısını peşin ödeyecek. Kalanı için taksitli ödeme planı şeklinde anlaşma sağladı. Ahmet Çalık ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılıların, bu transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. Rodrigues ile birlikte Konya maçına yetiştirilmeye çalışılan Ahmet ise 1 milyon euro garanti para ve bonuslar alacak.

    ÖZEL HABER / SAVAŞ ÇORLU
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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