Çalık’ta mutlu son
Gençlerbirliği ile 3 milyon euro’da anlaşan Galatasaray, milli stoperi Konya maçında sahaya sürecek. Ahmet Çalık ise 1 milyon euro garanti para alacak.
Defansın göbeğinde sıkıntı yaşayan G.Saray, Ahmet Çalık'ı bitirdi. Sakatlıklar nedeniyle acil stoper arayan sarı-kırmızılı yönetim, günlerdir pazarlıkta olduğu G.Birliği'ni ikna etti ve milli futbolcuyu renklerine bağladı. Başkent ekibi ile 3 milyon euro bonservis bedelinde anlaşan sarı-kırmızılılar, yarısını peşin ödeyecek. Kalanı için taksitli ödeme planı şeklinde anlaşma sağladı. Ahmet Çalık ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılıların, bu transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. Rodrigues ile birlikte Konya maçına yetiştirilmeye çalışılan Ahmet ise 1 milyon euro garanti para ve bonuslar alacak.
ÖZEL HABER / SAVAŞ ÇORLU
ÖZEL HABER / SAVAŞ ÇORLU
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Çalık’ta mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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