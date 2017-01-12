 Lucas’a talih kuşu – Fotomaç – 12 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Lucas’a talih kuşu

    Lucas’a talih kuşu
    Aslan'ın yollarını ayırdığı 'ya Arjantin'in San Lorenzo takımı talip oldu. İtalyan basını, 22 yaşındaki oyuncunun San Lorenzo'dan ciddi bir teklif aldığını, Udinese ve Sporting Lizbon'un da sözlü tekliflerinin olduğunu yazdı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lucas’a talih kuşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.