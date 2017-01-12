Lucas’a talih kuşu
Aslan'ın yollarını ayırdığı Lucas Ontivero'ya Arjantin'in San Lorenzo takımı talip oldu. İtalyan basını, 22 yaşındaki oyuncunun San Lorenzo'dan ciddi bir teklif aldığını, Udinese ve Sporting Lizbon'un da sözlü tekliflerinin olduğunu yazdı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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