 Lombaerts listeden düştü – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    listeden düştü

    Lombaerts listeden düştü
    Stoper arayan 'a önerilen isimlerden biri de 'te forma giyen 'ti. Menajeri de futbolcunun Galatasaray'da oynamay sıcak bakacağını söyledi. Ancak Galatasaray yönetiminin, 31 yaşında olması nedeniyle transferi veto ettiği bildirildi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
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