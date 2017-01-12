Kışın ortasında Anadolu turu
7 günde Konya, Elazığ ve Karabük’e konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısına 3 zorlu deplasmanla start verecek. Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Cimbom, ardından Türkiye Kupası'nda haftaiçi yine deplasmanda Elazığspor'la karşılaşacak. Anadolu turu, Karabük'teki Karabükspor lig maçıyla noktalanacak. Kış ortasında yollara düşecek Aslan'ı zorlu saha şartlarının yanı sıra eksikler düşündürüyor. Konya maçı öncesi Bruma, Yasin cezalı; Chedjou hem cezalı hem kadro dışı. 3 kaleci sakat. Podolski ve Sinan'ın durumları belirsiz.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Kışın ortasında Anadolu turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.