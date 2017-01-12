 Kışın ortasında Anadolu turu – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Kışın ortasında Anadolu turu

    Kışın ortasında Anadolu turu

    7 günde Konya, Elazığ ve Karabük’e konuk olacak.

    Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısına 3 zorlu deplasmanla start verecek. Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Cimbom, ardından Türkiye Kupası'nda haftaiçi yine deplasmanda Elazığspor'la karşılaşacak. Anadolu turu, Karabük'teki Karabükspor lig maçıyla noktalanacak. Kış ortasında yollara düşecek Aslan'ı zorlu saha şartlarının yanı sıra eksikler düşündürüyor. Konya maçı öncesi Bruma, Yasin cezalı; Chedjou hem cezalı hem kadro dışı. 3 kaleci sakat. Podolski ve Sinan'ın durumları belirsiz.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:48
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