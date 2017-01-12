Hamit’e yer yok
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Saray'ın sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop'un transferini düşünmediklerini açıkladı. Buruk, "O bölgede 7 oyuncumuz var. Hamit'in kendi yolunda başarılı olmasını diliyorum" dedi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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