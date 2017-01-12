Yasin’e af çıktı
Ve beklenen oldu, Yasin Öztekin'e af çıktı...
Tuzlaspor maçı sonrası kadro dışı kaldıktan sonra yazılı savunma veren milli futbolcu, maç içerisinde tahrik edildiğini söylemişti. Bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın can simidi olan Yasin, yeniden takıma dahil oluyor. Kırmızı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan 29 yaşındaki futbolcu, 19 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Yasin, Konya maçı sonrası takıma katılacak.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Yasin’e af çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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