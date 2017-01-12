Yasin’e af çıktı

Ve beklenen oldu, Yasin Öztekin'e af çıktı...

Tuzlaspor maçı sonrası kadro dışı kaldıktan sonra yazılı savunma veren milli futbolcu, maç içerisinde tahrik edildiğini söylemişti. Bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın can simidi olan Yasin, yeniden takıma dahil oluyor. Kırmızı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan 29 yaşındaki futbolcu, 19 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Yasin, Konya maçı sonrası takıma katılacak.