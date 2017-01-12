 Yasin’e af çıktı – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Yasin’e af çıktı

    Yasin’e af çıktı

    Ve beklenen oldu, 'e af çıktı...

    Tuzlaspor maçı sonrası kadro dışı kaldıktan sonra yazılı savunma veren milli futbolcu, maç içerisinde tahrik edildiğini söylemişti. Bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın can simidi olan Yasin, yeniden takıma dahil oluyor. Kırmızı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan 29 yaşındaki futbolcu, 19 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Yasin, Konya maçı sonrası takıma katılacak.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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