 Galatasaray'dan KAP'a bir bildiri daha! – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Galatasaray'dan KAP'a bir bildiri daha!

    Galatasaray'dan KAP'a bir bildiri daha!

    Galatasaray, Umut Gündoğan'ın sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralandığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Umut Gündoğan'ın 2016-2017 sezonunun sonuna kadar Manisaspor Kulübü Derneği'ne (Manisaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 350.000 TL'dir" denildi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:42
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