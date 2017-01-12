Galatasaray'dan KAP'a bir bildiri daha!
Galatasaray, Umut Gündoğan'ın sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralandığını açıkladı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:42
- Galatasaray görüşmelere başlandığını açıkladı
Toplam 73
Yorum
yasin bu yonetim biseyler basardiginimi zannediyor acaba GS yimizin geldigi su hale bak ya icler acisi yeter artik bu nedeir
- Galatasaray görüşmelere başlandığını açıkladı
Toplam 73
Yorum
10numara senin bize kesin sesinizi demek haddinemi be adam. sen kendini ne sanıyorsun. yerliye hem çok yüksek rakamlar istiyorlar hemde verim alınmıyor serdarı görmedin galiba .şu durumdayken kimse sesini çıkarmazdı yanabcı futbolcuya sen semih hakan baltatadan ne hayır gördün mü bak fenerdeki kajere sağlam dedans öyle adam lazım
- Çalık’ta mutlu son
Toplam 47
Yorum
yasin bu yonetim biseyleri basardiginimi zannediyor acaba GS kalitesinde bir futbolcumu CALIK
Galatasaray'dan KAP'a bir bildiri daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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