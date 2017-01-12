 Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi

    Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi

    Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray bir süredir peşinde olduğu Ahmet Çalık'ta mutlu sona ulaştı. Gençlerbirliği bu transferden 2,5 milyon Euro bonservis bedeli alacak, Ahmet Çalık'a ise yıllık 900 bin Euro ödenecek.

    Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, futbolcuları Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaştıklarını söyledi.

    Cavcav, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki stoperin transferi için görüşmelerin uzun zamandır sürdüğünü hatırlatarak, "Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile el sıkıştık. Galatasaray, altyapımızdan yetişen Ahmet Çalık'ın bonservisi için 2,5 milyon avro ödeyecek. Gençlerbirliği, sadece altyapısından yetiştirdiği futbolcularla ayakta kalmıyor, aynı zamanda Türk futboluna da hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan ve çıktığı 118 maçta 4 gol kaydeden Ahmet Çalık, yıllık 900 bin euro ücret alacak.

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:15
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