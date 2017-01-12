 Florya’ya ayak bastı – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Florya’ya ayak bastı

    Florya’ya ayak bastı
    Gönderilmesi beklenilen Chedjou'dan bu haberlere yanıt geldi. Tatilden dönen Chedjou, Instagram hesabından hakkında çıkan 'ayrılacak' iddialarına yanıt verdi. Florya'da kendisine ait dolabın önünde poz veren Chedjou, "Ben döndüm, buradayım" ifadelerini kullandı. sabah. com.tr'nin haberine göre Başkan Dursun Özbek'den randevu isteyen oyuncu, takımda kalmak istediğini söyleyecek.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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