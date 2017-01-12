Florya’ya ayak bastı
Gönderilmesi beklenilen Chedjou'dan bu haberlere yanıt geldi. Tatilden dönen Chedjou, Instagram hesabından hakkında çıkan 'ayrılacak' iddialarına yanıt verdi. Florya'da kendisine ait dolabın önünde poz veren Chedjou, "Ben döndüm, buradayım" ifadelerini kullandı. sabah. com.tr'nin haberine göre Başkan Dursun Özbek'den randevu isteyen oyuncu, takımda kalmak istediğini söyleyecek.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Florya’ya ayak bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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