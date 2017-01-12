 ‘Eskiden dışarı sızmazdı’ – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    ‘Eskiden dışarı sızmazdı’

    ‘Eskiden dışarı sızmazdı’
    Antalyaspor'da forma giyen Yekta Kurtuluş, "Benim olduğum dönemde G.Saray'da sorunlar takım içinde halledilirdi. Şimdi sorunlar çok fazla dışarıya yansıyor" dedi. Tecrübeli oyuncu, G.Saray'ın kötü gözükse de şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu ekledi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:51
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