Cimbom'a bir portakal daha

Galatasaray'ın forvet adayları arasına yeni bir yıldız eklendi. Guido Albers, 27 yaşındaki oyuncunun, Sneijder ile ileri uçta çok iyi bir ikili oluşturacağını ifade ederken sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi süren Wolfswinkel'la ilgili bilgi toplamaya başladı.

Wesley Sneijder nedeniyle Galatasaray ile yakın ilişkiler kuran menajer Guido Albers, sarı-kırmızılı takımın forvet sorununa da el attı. Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin feshedilmesi ve Lukas Podolski'nin ayrılma ihtimali nedeniyle Galatasaray yana döne forvet ararken Hollandalı menajer Vitesse forması giyen Ricky van Wolfswinkel'i önerdi. Menajerliğini Louis Laros'un yaptığı 27 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Riekerink, Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve yeni transfer Rodrigues'ten bilgi alabileceğini anlattı. Ricky van Wolfsvinkel'in Sneijder ile iyi anlaşacağını ve gol yollarından çok daha faydalı olacağını iletti. Utrecht'te yıldızı parlayan 5 milyon euro Sporting'e ardından 10 milyon euro'ya Norwich'e geçen oyuncunun, yeni bir çıkış aradığı belirtilirken yönetimin oyuncuyla ilgili araştırmalara başladığı ifade edildi. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı golcünün, maliyetinin 3 milyon euro civarında olması nedeniyle de Galatasaray'a cazip geldiği bildirildi.



NORWİCH SERVET ÖDEDİ

2013-14 sezonu öncesinde Ricky, Norwich City'e 10 milyon euro karşılığında katıldı. İlk maçına 17 Ağustos'ta Everton karşısında çıkan Ricky, ilk maçında bir de gol attı. Sezon boyunca 25 maça çıkan Wolfswinkel, başka gol atamadı. Sezon sonu ise takımı küme düştü.



PLAY-OFF'TA ÇIKIŞ YAPTI

Vitess e altyapısında başlayan Wolfswinkel, ilk resmi lig maçına 2007-08 sezonunda 19 yaşındayken çıktı. Ardından gol sorunu yaşayan Utrecht tarafından 2.5 milyon euro'ya alındı. 31 maçta 7 gol atabilen oyuncu, asıl patlamayı takımının 7. olmasıyla katıldığı play-off'ta yaşadı. 4 maçta 4 gol attı.



CELTİC'E HAT-TRİCK YAPTI

2010-11 sezonunda takımına iyice alıştı ve Utrecht'in en önemli kozu haline geldi. Utrecht büyük bir sürpriz yaparak sezona UEFA Avrupa Ligi elemelerinde deplasmanda 2-0 yenildiği Celtic'i sahasındaki 4-0′lık galibiyetle elerken, Wolfswinkel 3 gol atıp ve kendini uluslararası arenada da gösterdi.



SAKATLIK YAŞADI

Oyuncu 2011-2012 sezonunda geçirdiği sakatlıklar nedeniyle ligde 29 maça çıkabilmesine rağmen performansındaki artışı devam ettirerek 15 gole imza attı. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının hepsinde forma giydi. 6 maçta iki de gol attı



DEVLERİ AŞAMADI

2010 yılında Hollanda Milli Takımı ile Ukrayna ve Endonezya'ya karşı hazırlık maçında oynayan genç golcü, Van Persie, Huntelaar ve Dirk Kuyt gibi oyuncuların arkasında beklemek durumunda kaldı



LİVERPOOL'A GİDECEKTİ

Gruplarında mücadele eden Liverpool tarafından izlendiği ve transfer edileceği bütün sezon konuşuldu. Fakat beklenmedik bir şekilde Sporting'den gelen teklifi kabul ederek bu sezon başında 5.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Portekiz'de de beklentileri boşa çıkarmadı ve 2 sezonda ligde 55 maçta 28 gol attı.