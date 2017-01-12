 CEV’de rakip Montagnes – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    CEV’de rakip Montagnes

    CEV’de rakip Montagnes
    G.Saray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ilk maçında bugün deplasmanda İsviçre'nin Franches-Montangnes takımıyla karşılaşacak. Mücadele saat 22.00'de. Maçın rövanşı 24 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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