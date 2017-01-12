CEV’de rakip Montagnes
G.Saray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ilk maçında bugün deplasmanda İsviçre'nin Franches-Montangnes takımıyla karşılaşacak. Mücadele saat 22.00'de. Maçın rövanşı 24 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
CEV’de rakip Montagnes haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.