 Yasin Öztekin affedildi – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    affedildi

    Yasin Öztekin affedildi

    Aynı hataları ‘tekrarlamaması’ şartıyla yıldız oyuncunun süresiz kadro dışı cezası kaldırıldı.

    'da 'e 'aynı hataları tekrarlamaması' şartı ile yeniden af çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcunun, bugün takıma dahil olması bekleniyor. Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin, 18. haftada Kardemir Karabükspor ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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