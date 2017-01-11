Hıncal Uluç'tan çarpıcı Rodriguez yorumu
Duayen gazeteci Hıncal Uluç, Sabah gazetesindeki köşesinde yine gündeme oturacak bir yazı kaleme aldı.
Sarı kırmızılıların yeni transferi Garry Rodrigues'in maliyetine de değinen Uluç, Dursun Özbek hakkında çok önemli bir iddiada bulundu. İşte Uluç'un gündem yaratacak yazısı:
BONKÖR GALATASARAY!..
"Başlıktaki laf, dünkü Günaydın ekimizde Mevlüt Tezel'in sütunundan..
Sevgili Mevlüt Galatasaray'ın manşetlerde anlatıla anlatıla bitirilemeyen transferi Rodrigues'i yazmış.
2010 sezonundan bu yana adını duymadığım bir kulüpten gene adını duymadığım bir başkasına, oradan da Den Haag'a bedava transfer olmuş. İlk bedelli transferi, oradan Levski Sofya'ya. Oradan Elche'ye gene bedelli. Oradan Paok'a, tekrar bedelsiz. Yani, 2010'dan bu yana sekiz takım değiştirmiş, ne hikmetse.. Bu transferlerin toplam maliyeti, sıkı durun 900 bin euro..
Yedi transferi toplam 900 bin euro olan futbolcunun, Galatasaray'a 3.5 milyon euroya mal olmasına aklı yatmamış, Mevlüt'ün..
Ah Mevlüt ah!. Başkan Dursun Özbek'in bir yabancı şirkete yaptırdığı ama sonuçlarını bir türlü açıklayamadığı araştırma, kulüpteki yolsuzluk ve beceriksizliklerin bugün Galatasaray'ı nasıl iflas noktasına getirdiğini ortaya koyuyor. Dursun açıklayamıyor, çünkü, dosyada onun yöneticilik yaptığı dönemlerin rakamları var.. Bir de milyonla götürenlerin baskısı..
Bana uğra da bir gün anlatayım işin iç yüzünü sana.."
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:40
- Olcay Şahan Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
x-ray Son dönemlerde oldukça formsuzdu ama kumaşı iyi bir kanat oyuncusu.Küllerinden doğabilir.Sonuçta Mehmet Ekici ile takas yapıldıysa çok makul sayılır zira Mehmet'in 5 aylık süresi vardı ve sonunda bedelsiz gidecekti.Her iki takımımıza da hayırlı olsun.
- Obradovic'e büyük onur
Toplam 8
Yorum
memet ergin obradovicin yanında devede tırnak kalır galatasaraylı cajhiller ergin kimmiş
- Olcay Şahan Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ERAY Bu transferin bu haliyle olmasını istemem. Üstüne para falan almayacaksak sonra pişman oluruz. Ekici daha genç, Olcay 29. Yönetim uyuma.
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