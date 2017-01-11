Hıncal Uluç'tan çarpıcı Rodriguez yorumu

Sarı kırmızılıların yeni transferi Garry Rodrigues'in maliyetine de değinen Uluç, Dursun Özbek hakkında çok önemli bir iddiada bulundu. İşte Uluç'un gündem yaratacak yazısı:

BONKÖR GALATASARAY!..

"Başlıktaki laf, dünkü Günaydın ekimizde Mevlüt Tezel'in sütunundan..

Sevgili Mevlüt Galatasaray'ın manşetlerde anlatıla anlatıla bitirilemeyen transferi Rodrigues'i yazmış.

2010 sezonundan bu yana adını duymadığım bir kulüpten gene adını duymadığım bir başkasına, oradan da Den Haag'a bedava transfer olmuş. İlk bedelli transferi, oradan Levski Sofya'ya. Oradan Elche'ye gene bedelli. Oradan Paok'a, tekrar bedelsiz. Yani, 2010'dan bu yana sekiz takım değiştirmiş, ne hikmetse.. Bu transferlerin toplam maliyeti, sıkı durun 900 bin euro..

Yedi transferi toplam 900 bin euro olan futbolcunun, Galatasaray'a 3.5 milyon euroya mal olmasına aklı yatmamış, Mevlüt'ün..

Ah Mevlüt ah!. Başkan Dursun Özbek'in bir yabancı şirkete yaptırdığı ama sonuçlarını bir türlü açıklayamadığı araştırma, kulüpteki yolsuzluk ve beceriksizliklerin bugün Galatasaray'ı nasıl iflas noktasına getirdiğini ortaya koyuyor. Dursun açıklayamıyor, çünkü, dosyada onun yöneticilik yaptığı dönemlerin rakamları var.. Bir de milyonla götürenlerin baskısı..

Bana uğra da bir gün anlatayım işin iç yüzünü sana.."