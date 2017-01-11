 ''Şu an Türklerle görüşüyoruz!'' – Fotomaç – 11 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Şu an Türklerle görüşüyoruz!''

    ''Şu an Türklerle görüşüyoruz!''
    'ın stoper arayışları devam ederken Rus kaynaklı haberler gelmeye devam ediyor. Rus Live Sport, Cimbom'un Rostov ile birlikte Polonya'nın Zaglebie takımında forma giyen 22 yaşındaki 'u istediğini yazdı. Jach'ın menajeri, "Şu anda Türklerle görüşme halindeyiz ama daha detay veremem" dedi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Şu an Türklerle görüşüyoruz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.