Rize’ye gitmek istiyor

Forma bulamadığı için mutsuz olan Josue'nin menajeri Carlos, İstanbul'a geldi ve yönetici Mehmet Özbek'le bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Rizespor'un oyuncusunu istediğini iletti. İzin vermeleri durumunda Josue'nin Karadeniz ekibine gitmek istediğini söyledi. Şimdi gözler Riekerink'e çevrildi.