 Konya hazırlıkları başlıyor – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Konya hazırlıkları başlıyor

    Konya hazırlıkları başlıyor
    Cimbom devre arasındaki tek hazırlık maçını önceki gün Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a karşı oynamıştı. Sarı-kırmızılılar dünü izinli geçirdi. Aslan, deplasmandaki Atiker Konyaspor mücadelesinin hazırlıkları bugün başlıyor.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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