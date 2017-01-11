İstanbul yolcusu
Sao Paulo ve Boca Juniors’ta adını duyuran genç yetenek, Cimbom’un gündeminde West Ham’a ayak uyduramayan Calleri’yi Fiorentina’nın da istediği ifade edildi.
ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
Arjantinli futbolcu Jonathan Calleri, santrafor olarak görev yapıyor. 1993 doğumlu 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi Uruguay 2. Ligi takımlarından Deportivo Maldonado'nun elinde... Bu sezon 11 maçta sadece 2 asist yapabilen Calleri, Sao Paulo formasıyla 17 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti. 2014-2015 sezonunda ise Boca Juniors formasıyla 45 maçta 19 gol, 10 asistlik performansıyla Boca'nın şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.
YENİ SAVİOLA
1.75'lik boyu ve fırsatçılığıyla Javier Saviola'ya benzetilen 23 yaşındaki genç yetenek, bonservisine sahip olan Maldonado'da hiç forma giymedi. Uruguay 2. Ligi'nde yer alan ekip, Calleri'yi 10 milyon euro'ya yatırım amaçlı satın aldıktan sonra Sao Paulo'ya kiraladı.
KİRALAYACAK
West Ham'ın göndermeyi düşündüğü Calleri'nin bonservisi Transfermarket'te 10 milyon euro olarak gösterilirken, sarı-kırmızılı ekibin genç yıldızı öncelikle kiralamak istediği ifade edildi.
Savaş ÇORLU
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:26
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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