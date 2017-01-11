 ''Galatasaray Lombaerts ile ilgileniyor'' – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    '' Lombaerts ile ilgileniyor''

    ''Galatasaray Lombaerts ile ilgileniyor''

    Lombaerts, fazla forma şansı bulamaması nedeniyle ’ten ayrılmak istiyor.

    ile anılan 'in Belçikalı stoperi Nicolas Lombaerts'in menajeri konuştu. Rus basınına açıklamalarda bulunan Lombaerts'in menajeri Santosh Verhulst, "Daha önce Beşiktaş ilgilenmişti. Şu anda da Galatasaray ilgileniyor. Bu gerçeği saklamayacağım. Ancak sarı-kırmızılı takımdan henüz resmi bir teklif almadık. İlk etapta Zenit ile anlaşmaları gerek. Şu anda Galatasaray ile Zenit yönetimi arasında bildiğim bir temas yok ama işler her an değişebilir" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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