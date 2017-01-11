 ''Büyük hayaldi'' – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    ''Büyük hayaldi''

    ''Büyük hayaldi''

    ’a para için gelmedim. Hayallerimi kovaladığım için buraya transfer oldum. Galatasaray’dan bir teklif geldiğinde asla reddedemezdim”

    Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında PAOK'tan renklerine bağladığı Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu. Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı yıldız, Yunan kulübüne resmi televizyon aracılığıyla veda etti. 26 yaşındaki oyuncu, Cimbom'dan teklif aldıktan sonra bunu reddetmenin imkansız olduğunu söyledi. Rodrigues "'u çok seviyorum. Benim için kolay bir karar olmadı ama hayatta böyle şanslar size her zaman gelmez. Galatasaray benim hayallerimi süsleyen takımlardan biri. Oradan gelen teklifi reddedemezdim. Bu büyük fırsatı kullanmak istedim" ifadelerini kullandı.

    HEDEFİM KUPALAR ALMAK
    sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi Avrupa'nın sayılı kulüplerinden birine geldim. Uyum sürecini çabuk atlatacağımı düşünüyorum. Bir an önce Galatasaray formasını giyip muhteşem taraftarımızın önüne çıkmak istiyorum. 'a para için geldiğimi söyleyenler var. Bu kesinlikle doğru değil. Ben hayallerimi takip ettim ve şu an buradayım. Hedefim yeni kulübümde başarılı olup, birçok kupa kazanmak. Bu kulübün geleneğinde olan başarılarda benim de katkım olmasını istiyorum"

    KAP'A BİLDİRİLDİ
    G.Saray? Rodrigues için PAOK'a 3.5 milyon euro ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satışından yüzde 20 pay verecek. Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar 675 bin euro, geri kalan sezonun her biri için 1 milyon 350 bin euro sabit ücret alacak.

    'KIZMAKTA HAKLILAR'
    Aslan'ın yeni kanat oyuncusu Garry Rodrigues, PAOK taraftarının tepkisini anlayabildiğini söyledi. Rodrigues "Bana kızıyorlar ama G.Saray isteyince gitmek zorundaydım" diye konuştu.

    'SNEİJDER ÖĞRETİR'
    Garry Rodrigues, Galatasaray'da Wesley Sneijder, Nigel de Jong gibi yıldızlarla forma giyecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu "Sneijder ve De Jong'dan öğreneceğim çok şeyler var. Onlarla aynı sahada olmak bile benim için büyük bir ders. Şimdi aynı forma için ter dökeceğiz" ifadelerini kullandı.

    YÜZÜ GÜLÜYOR
    Garry Rodrigues, Galatasaray'a transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı yıldız, havaalanındaki karşılamadan dolayı mutlu olduğunu da sözlerine ekledi

    'RESMEN ÇARPILDIM'
    Garry Rodrigues, Galatasaray'dan ilk teklifi aldığında resmen çarpıldığını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu "Benimle ilgilenmeleri dünyanın 7. harikası gibi bir şey. Şimdiden o formayı giymek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

    'ONU ZORLA TUTAMAZDIK'
    PAOK'un hocası Vladan İvic, Garry Rodrigues'in gidişinin ardından konuştu "Burada kalmasını isterdim ancak onu zorla tutamazdık. Yerini doldurmak kolay olmayacak"

    KONYA'DA SAHADA
    Yasin ve Bruma cezalı, Sinan sakat, Poldi'nin durumu belirsiz. Rodrigues, Konya maçında sol kanatta olacak. Cimbom'un yeni transferi Garry Rodrigues ayağının tozuyla maça çıkacak. Önceki gün İstanbul'a gelen ve takıma yeni katılan 26 yaşındaki futbolcu Konya'ya karşı 11'deki yerini alacak. Aslan'da Yasin Öztekin ve Armindo Bruma kart cezaları nedeniyle zorlu deplasmanda yok. Sinan Gümüş de sakatlığını henüz atlatamadı.

    Çin'e transferi gündemde olan Lukas Podolski'nin forma giyip giymeyeceği de belirsiz. Rodrigues böylece daha takım arkadaşlarının adını ezberleyemeden onlarla maça çıkacak.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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