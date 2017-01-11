''Büyük hayaldi''
“Galatasaray’a para için gelmedim. Hayallerimi kovaladığım için buraya transfer oldum. Galatasaray’dan bir teklif geldiğinde asla reddedemezdim”
HEDEFİM KUPALAR ALMAK
Garry Rodrigues sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi Avrupa'nın sayılı kulüplerinden birine geldim. Uyum sürecini çabuk atlatacağımı düşünüyorum. Bir an önce Galatasaray formasını giyip muhteşem taraftarımızın önüne çıkmak istiyorum. Galatasaray'a para için geldiğimi söyleyenler var. Bu kesinlikle doğru değil. Ben hayallerimi takip ettim ve şu an buradayım. Hedefim yeni kulübümde başarılı olup, birçok kupa kazanmak. Bu kulübün geleneğinde olan başarılarda benim de katkım olmasını istiyorum"
KAP'A BİLDİRİLDİ
G.Saray? Rodrigues için PAOK'a 3.5 milyon euro ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satışından yüzde 20 pay verecek. Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar 675 bin euro, geri kalan sezonun her biri için 1 milyon 350 bin euro sabit ücret alacak.
'KIZMAKTA HAKLILAR'
Aslan'ın yeni kanat oyuncusu Garry Rodrigues, PAOK taraftarının tepkisini anlayabildiğini söyledi. Rodrigues "Bana kızıyorlar ama G.Saray isteyince gitmek zorundaydım" diye konuştu.
'SNEİJDER ÖĞRETİR'
Garry Rodrigues, Galatasaray'da Wesley Sneijder, Nigel de Jong gibi yıldızlarla forma giyecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu "Sneijder ve De Jong'dan öğreneceğim çok şeyler var. Onlarla aynı sahada olmak bile benim için büyük bir ders. Şimdi aynı forma için ter dökeceğiz" ifadelerini kullandı.
YÜZÜ GÜLÜYOR
Garry Rodrigues, Galatasaray'a transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı yıldız, havaalanındaki karşılamadan dolayı mutlu olduğunu da sözlerine ekledi
'RESMEN ÇARPILDIM'
Garry Rodrigues, Galatasaray'dan ilk teklifi aldığında resmen çarpıldığını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu "Benimle ilgilenmeleri dünyanın 7. harikası gibi bir şey. Şimdiden o formayı giymek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
'ONU ZORLA TUTAMAZDIK'
PAOK'un hocası Vladan İvic, Garry Rodrigues'in gidişinin ardından konuştu "Burada kalmasını isterdim ancak onu zorla tutamazdık. Yerini doldurmak kolay olmayacak"
KONYA'DA SAHADA
Yasin ve Bruma cezalı, Sinan sakat, Poldi'nin durumu belirsiz. Rodrigues, Konya maçında sol kanatta olacak. Cimbom'un yeni transferi Garry Rodrigues ayağının tozuyla maça çıkacak. Önceki gün İstanbul'a gelen ve takıma yeni katılan 26 yaşındaki futbolcu Konya'ya karşı 11'deki yerini alacak. Aslan'da Yasin Öztekin ve Armindo Bruma kart cezaları nedeniyle zorlu deplasmanda yok. Sinan Gümüş de sakatlığını henüz atlatamadı.
Çin'e transferi gündemde olan Lukas Podolski'nin forma giyip giymeyeceği de belirsiz. Rodrigues böylece daha takım arkadaşlarının adını ezberleyemeden onlarla maça çıkacak.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
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Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
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SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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