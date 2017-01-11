Bruma sözleşmeyi uzatıyor
G.Saray, performansıyla parmak ısırtan Bruma'nın sözleşmesini uzatıyor.
30 MİLYON EURO
Cimbom, sözleşmesini uzatacağı Bruma'nın serbest kalma bedelini ise 30 milyon euro olarak belirlemeye hazırlanıyor. Avrupa'dan bir çok takımın takip ettiği 22 yaşındaki Portekizli'nin, mukavelesine bu madde eklenecek. Sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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