 Arena para basacak – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Arena para basacak

    Arena para basacak
    'nın üst kullanım hakkını sonunda almayı başaran Galatasaray'da yönetim stadın dış cephesinden gelir elde etmek için düğmeye bastı. Bu alana reklam verecek firmalarla görüşmeler başladı ve sarı-kırmızılı kulübün Arena'nın dışına asılacak reklam panoları sayesinde ciddi bir gelir elde edeceği vurgulandı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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