 Ajax onay vermedi – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    onay vermedi

    Ajax onay vermedi
    'ın gençlik operasyonundaki son hedefin olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar yatırım transferi olarak gördükleri Nouri için nabız yokladı ancak 'ın 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu satmaya yanaşmadığı öğrenildi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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