 6.5 milyonu az buldular – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    6.5 milyonu az buldular

    6.5 milyonu az buldular
    'nun transferi rafa kalkarken Brezilyalı stoperin bonservisinin 3 hissedarda bulunmasının sorun olduğu öğrenildi. Hugo'nun bonservisinin yüzde 50'si 'ta, yüzde 20'si Tombense'de ve geri kalan yüzde 30'unun ise sponsor firmada olduğu ve 6.5 milyon euro'luk teklifin ortaklara yetmediği ifade edildi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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