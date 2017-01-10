 Terim’in yıldızı Oberhausen’de – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Terim’in yıldızı ’de

    Terim’in yıldızı Oberhausen’de
    'in son döneminde A Takımı'nda antrenörlük yaptırdığı , Almanya Bölgesel Lig takımlarından 'de yardımcı teknik direktörlüğe getirildi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Bugün günlerden Fenerbahçe" twiti ve Sabri Sarıoğlu ile Engin Baytar hakkında attığı mesajlar sonrası sarı-kırmızılı kulüpteki görevine son verilmişti.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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