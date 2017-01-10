Terim’in yıldızı Oberhausen’de
Fatih Terim'in son döneminde Galatasaray A Takımı'nda antrenörlük yaptırdığı Duygu Erdoğan, Almanya Bölgesel Lig takımlarından Oberhausen'de yardımcı teknik direktörlüğe getirildi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Bugün günlerden Fenerbahçe" twiti ve Sabri Sarıoğlu ile Engin Baytar hakkında attığı mesajlar sonrası sarı-kırmızılı kulüpteki görevine son verilmişti.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Terim’in yıldızı Oberhausen’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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