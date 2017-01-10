Tatsız prova
Sarı-kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında karşılaştığı El İttifak takımına 3-1 yenildi Ev sahibinin gollerini Kanoo, Jamaan ve Kuwaykibi attı. Aslan’ın tek sayısı Bruma’dan.
Galatasaray, Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına konuk olduğu hazırlık maçında rakibine 3-1 yenildi. Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan karşılaşmada, El İttifak, 20. dakikada Kanoo, 25. dakikada El Jamaan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci devre karşılıklı gollere sahne oldu. Ev sahibi ekip, 70. dakikada El Kuwaykibi'nin attığı golle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray, 81. dakikada Bruma'nın golüyle durumu 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve El İttifak, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelede iki takımın oyuncuları da üzerinde "Teröre karşı" yazan pazubantlarla sahaya çıktı.
ÜÇ YILDIZLI LOGO PROTESTOSU!
Maçı yayınlayan TRT Spor'a jeneriklerde kullanılan üç yıldızlı logo nedeniyle çok tepki geldi. Ancak TRT, gelen eleştiriler üzerine "Yayın direkt Arap rejisinden geldiği için logoya müdahale edilememiştir" açıklamasında bulundu.
NASIL OYNADILAR?
Batuhan: Henüz 17 yaşında diğer kalecilerin sakatlığı nedeniyle şans buldu. Heyecanlı gözüktü. Yediği gollerde yapabileceği bir şey yoktu. Ama gelişime ihtiyacı var.
Bruma: Yine çok çabaladı, rakip kaleyi en çok yoklayan isimdi. Takımın ikinci yarıda da en etkili silahı olacağını gösterdi. Bir denemesinde de takımının tek golünü attı.
Eren Derdiyok: İlk 11'de sahaya çıktı ama 42. dakikada oyundan alındı. Etkili gözükmedi. Topla fazla buluşamadı. Galatasaray'ın bir forvete daha ihtiyacı olduğunu kanıtladı.
Semih: Zorlu lig yarışı öncesinde yaptığı hatalarla G.Saraylılar'ı tedirgin etti. Bilindik Semih hataları... Hızlı hücumcular karşısında ağır kalıyor ve kolay hata yapıyor.
De Jong: Takıma uyum sağladı. Maça fazla konsantre olamadığı gözlendi. Attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ligde işi daha ciddiye almalı.
ÜÇ YILDIZLI LOGO PROTESTOSU!
Maçı yayınlayan TRT Spor'a jeneriklerde kullanılan üç yıldızlı logo nedeniyle çok tepki geldi. Ancak TRT, gelen eleştiriler üzerine "Yayın direkt Arap rejisinden geldiği için logoya müdahale edilememiştir" açıklamasında bulundu.
NASIL OYNADILAR?
Batuhan: Henüz 17 yaşında diğer kalecilerin sakatlığı nedeniyle şans buldu. Heyecanlı gözüktü. Yediği gollerde yapabileceği bir şey yoktu. Ama gelişime ihtiyacı var.
Bruma: Yine çok çabaladı, rakip kaleyi en çok yoklayan isimdi. Takımın ikinci yarıda da en etkili silahı olacağını gösterdi. Bir denemesinde de takımının tek golünü attı.
Eren Derdiyok: İlk 11'de sahaya çıktı ama 42. dakikada oyundan alındı. Etkili gözükmedi. Topla fazla buluşamadı. Galatasaray'ın bir forvete daha ihtiyacı olduğunu kanıtladı.
Semih: Zorlu lig yarışı öncesinde yaptığı hatalarla G.Saraylılar'ı tedirgin etti. Bilindik Semih hataları... Hızlı hücumcular karşısında ağır kalıyor ve kolay hata yapıyor.
De Jong: Takıma uyum sağladı. Maça fazla konsantre olamadığı gözlendi. Attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ligde işi daha ciddiye almalı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Tatsız prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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