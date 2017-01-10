Seni döverim!
Melo, 2015’teki kupa finalinde tartıştığı Sabri’yi devre arasında tehdit ettiğini söyledi.
İnter'den Palmeiras'a transfer olan Felipe Melo, Fox Sport'a kariyeri ile ilgili itiraflarda bulundu. 'Pitbull' lakaplı yıldız, G.Saray forması giyerken Bursaspor ile oynadıkları Türkiye Kupası finalinde (2015) Sabri Sarıoğlu ile saha içinde yaşadığı tartışma hakkında, "Devre arasında 'İkinci yarıda gerçek Sabri gibi oynamazsan seni döverim' dedim. Sabri ikinci yarıdaki oyunuyla maçı kazandıran isim oldu" ifadelerini kullandı. İki oyuncu maçta yumruklaşmanın eşiğine gelmişti.
İNTİKAMIMI ALDIM
Melo, F.Bahçe'ye Türk Telekom Arena'da 2-1 yenildikleri 2012'deki karşılaşmadan sonra Mehmet Topuz'un köpek gibi işeme hareketiyle kendisini taklit etmesine çok kızdığını da belirterek, "Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırıp, intikamımı aldım" şeklinde konuştu.
İNTİKAMIMI ALDIM
Melo, F.Bahçe'ye Türk Telekom Arena'da 2-1 yenildikleri 2012'deki karşılaşmadan sonra Mehmet Topuz'un köpek gibi işeme hareketiyle kendisini taklit etmesine çok kızdığını da belirterek, "Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırıp, intikamımı aldım" şeklinde konuştu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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