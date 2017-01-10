Şehitlerimiz unutulmadı
Karşılaşma öncesi Galatasaray'a yoğun ilgi gösterilirken çok sayıdaki Türk taraftarlar da Prince Mohammed Bin Fahad'da yerini aldı.
Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaraylısı hep birlikte kol kola maçı takip etti. Her iki takım oyuncuları sahaya "Teröre karşı" yazılı pazubandıyla çıkarken taraftarlar, İzmir'deki hain terör saldırısını canı pahasına önleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin kahraman şehidi Ömer Halisdemir'i de unutmadı. Bu arada maçın anısına G.Saray'a plaket verildi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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