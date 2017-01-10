Şehitlerimiz unutulmadı

Karşılaşma öncesi Galatasaray'a yoğun ilgi gösterilirken çok sayıdaki Türk taraftarlar da Prince Mohammed Bin Fahad'da yerini aldı.

Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaraylısı hep birlikte kol kola maçı takip etti. Her iki takım oyuncuları sahaya "Teröre karşı" yazılı pazubandıyla çıkarken taraftarlar, İzmir'deki hain terör saldırısını canı pahasına önleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin kahraman şehidi Ömer Halisdemir'i de unutmadı. Bu arada maçın anısına G.Saray'a plaket verildi.