Podolski’yi ikna ederiz
Beijing Gouan’dan Fotomaç’a özel açıklamalar.
Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski "gitmek istiyor" derken. Alman oyuncun menajeri Nassem Touihiri bir şey yokmuş gibi davranıyor. Peki Çin cephesinde neler yaşanıyor. Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Pekin Gouan takımının basın sorumlusu Şia Cun Ciang'a arkadaşımız Bryant Mao aracılığıyla ulaştık. İşte Ciang'ın Fotomaç'a özel açıklamaları:
-Podolski için hem G.Saray hem de menajeri ile görüşme halindeyiz. Takımı Podolski'yi satma konusunda istekli. Podolski'nin bazı çekinceleri var. Ama o çekinceleri aşabileceğimizi düşünüyoruz.
-Burak'tan memnunuz. Türkiye'den kendisi için iki kez kiralama teklifi aldık, reddettik. Kendisi Pekin'e alıştı. Gollerini bizim için atmaya devam edecek.
-Sneijder'le geçen sezon temas kurmuştuk. Kendisi o dönemde de Pekin'e gelmeyi istememişti.
-Selçuk konusu G.Saray'ın teklifi ile gündemimize geldi. Şu anda İnan'la ilgili bir düşüncemiz yok.
-Türkiye Ligi'nden Aziz Behich için araştırmalarımız var. Kendisi için bir teklif sunmayı planlıyoruz. Şu an teklifimiz gelişme aşamasında.
-Fernandao, Quaresma, van der Wiel veya Emenike hiçbir zaman gündemimizde olmadı.
-Podolski için hem G.Saray hem de menajeri ile görüşme halindeyiz. Takımı Podolski'yi satma konusunda istekli. Podolski'nin bazı çekinceleri var. Ama o çekinceleri aşabileceğimizi düşünüyoruz.
-Burak'tan memnunuz. Türkiye'den kendisi için iki kez kiralama teklifi aldık, reddettik. Kendisi Pekin'e alıştı. Gollerini bizim için atmaya devam edecek.
-Sneijder'le geçen sezon temas kurmuştuk. Kendisi o dönemde de Pekin'e gelmeyi istememişti.
-Selçuk konusu G.Saray'ın teklifi ile gündemimize geldi. Şu anda İnan'la ilgili bir düşüncemiz yok.
-Türkiye Ligi'nden Aziz Behich için araştırmalarımız var. Kendisi için bir teklif sunmayı planlıyoruz. Şu an teklifimiz gelişme aşamasında.
-Fernandao, Quaresma, van der Wiel veya Emenike hiçbir zaman gündemimizde olmadı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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