Kale 17’lik Batuhan’ın
Galatasaray'da kaleciler Fernando Muslera, Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın sakatlıkları nedeniyle dün kaleyi 17 yaşındaki Batuhan Şen korudu. 10 yaşından beri Galatasaray altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz ağustos ayında profesyonel sözleşme imzalanan Batuhan; U14, U15, U16, U17 ve U18 yaş kategorilerinde 23 kez milli formayı giydi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Kale 17’lik Batuhan’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.