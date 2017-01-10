 Kale 17’lik Batuhan’ın – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Kale 17’lik Batuhan’ın

    Kale 17’lik Batuhan’ın
    'da kaleciler , ve 'ın sakatlıkları nedeniyle dün kaleyi 17 yaşındaki korudu. 10 yaşından beri Galatasaray altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz ağustos ayında profesyonel sözleşme imzalanan Batuhan; U14, U15, U16, U17 ve U18 yaş kategorilerinde 23 kez milli formayı giydi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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