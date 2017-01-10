G.Saray'da flaş gelişme: Süresiz kadro dışı kalmıştı, affedildi!
Galatasaray’da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin’e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından takıma dahil edilecek.
Galatasaray'da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak. Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray’ı sıkıntı bastı
Toplam 30
Yorum
BEĞEN007 RHODOLFO AYARINDA STOPER SORUN BAKALIM Bİ KAÇ PARAYMIŞ ? ULAŞAMADIĞINIZ ÇİĞER DİYE BOŞ KONUŞMAYALIM GS STOPERLERİNDEN DAHA PAHALI :D :D
- Bruma mı? Rodrigues mi?
Toplam 21
Yorum
skymoda guizadan ettiğin zararın yanında hiç kalır febeşli
- G.Saray'da flaş gelişme: Süresiz kadro dışı kalmıştı, affedildi!
Toplam 8
Yorum
sistemci şaşırdık mı ? :))
G.Saray'da flaş gelişme: Süresiz kadro dışı kalmıştı, affedildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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