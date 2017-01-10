 Galatasaray’ı sıkıntı bastı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    ’ı sıkıntı bastı

    Galatasaray’ı sıkıntı bastı

    Stoper transferinde ortaya çıkan rakamlar Cimbom’u zorluyor.

    Zenit'ten ve Palmeiras'lı 'yu transfer etmeyi çok isteyen ortaya çıkan uçuk rakamlar nedeniyle sıkıntılı... UEFA'nın finansal fair-play konusunda bastırması ve Lukas Podolski'nin henüz Çin'e transferi için onay vermemesi Galatasaray'ın bir adım geri atmasına neden oldu.

    SÜRPRİZ İSİM: RHODOLFO
    Sarı-kırmızılılarda rota bir kez daha bonservisi elinde olan Forren ile Rhodolfo'ya döndü. Beşiktaş'la sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan için resmi görüşmelere başlanmadan önce bu hafta çok kritik. Yarına kadar sürpriz bir isme imza attırılamazsa Molde'den ayrılan Forren veya Rhodolfo'dan birisiyle anlaşılacak.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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