Domagoj Vida hüsranı
Defansa mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, özellikle taraftarların 1 numaralı gözdesi Domagoj Vida'ydı. Hırvat stoper Galatasaray ile sıkça anılırken sosyal medyada da sarı-kırmızılılar, Vida'yı takımlarında görmek istediğini açıkça ortaya koydu. Ancak Vida için Dinamo Kiev 8 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bu fiyattan aşağıya inmeyeceklerini de belirtince Galatasaray, Vida'yı da gündeminden çıkardı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Domagoj Vida hüsranı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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