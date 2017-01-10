 Cimbom, Rodrigues'i KAP'a bildirdi! – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Cimbom, Rodrigues'i KAP'a bildirdi!

    Cimbom, Rodrigues'i KAP'a bildirdi!

    Galatasaray, Garry Rodrigues ile anlaştığını KAP'a bildirdi.

    Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

    Profesyonel futbolcu Garry Mendes Rodrigues ve Kulübü PAOK FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3.500.000 EUR tutarında bonservis bedeli ödenecektir. Ayrıca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20'si de PAOK FC kulübüne ödenecektir.

    Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

    2016-2017 sezonu için net 675.000 EUR sabit transfer ücreti
    2017-2018 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti
    2018-2019 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti
    2019-2020 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti
    2020-2021 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

    Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:03
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