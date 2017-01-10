Cimbom, Rodrigues'i KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Garry Rodrigues ile anlaştığını KAP'a bildirdi.
Profesyonel futbolcu Garry Mendes Rodrigues ve Kulübü PAOK FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3.500.000 EUR tutarında bonservis bedeli ödenecektir. Ayrıca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20'si de PAOK FC kulübüne ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2016-2017 sezonu için net 675.000 EUR sabit transfer ücreti
2017-2018 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti
Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:03
- F.Bahçe'de kiminle çalışmak istediğini açıkladı
Toplam 2
Yorum
........ SÖYLEDİKLERİNİN HİÇ BİRİ GERÇEKCİ DEĞİL EMRE BELÖZOĞLU EFENDİ. FB DEN DOĞRU DÜRÜST BİR ARKADAŞIN BİLE YOK. GS DAN BAKİ KALANLAR HARİCİNDE. GÖRÜNTÜNDEN BİR PİŞMANLIK SEZİLİYOR, HEPSİ BU.
- Galatasaray'da izin günü
Toplam 13
Yorum
GS01 DÜN AKŞAM CAM ÇERÇEVE İNDİRECEKTİM BU OYUNCULAR YÜZÜNDEN
- Galatasaray'da izin günü
Toplam 13
Yorum
GS021 BİR HAFTA BOTYUNCA KAMP YAPTINIZ ÜSÜTÜNE Bİ GRAM KOYMADAN GELDİNİZ NE DİYE O KADAR GİTTİNİZKİ O ZAMAN BEN GALATASARAYA AŞIĞIM AMA BU OYUNCULARI TAKIMDAN GÖRMEKTEN NEFRET EDİYORUM
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