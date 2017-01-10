 Çağlar için dünyaları istedi – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Çağlar için dünyaları istedi

    Çağlar için dünyaları istedi
    Stoper arayışlarına devam eden G.Saray, bir şok da Almanya'dan yedi. Bundesliga 2'de forma giyen Kaan Ayhan'la ilgilenen sarı-kırmızılı ekip beklediği cevabı alamayınca, gözünü Çağlar Söyüncü'ye dikti. Sezon başında 2.5 milyon euro'ya aldığı Çağlar için Freiburg, 10 milyon euro istedi. Ligin ilk yarısında bir maçı sakatlığı yüzünden kaçıran 20 yaşındaki oyuncunun, geleceğinin açık olduğu belirtildi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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