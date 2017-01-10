Çağlar için dünyaları istedi
Stoper arayışlarına devam eden G.Saray, bir şok da Almanya'dan yedi. Bundesliga 2'de forma giyen Kaan Ayhan'la ilgilenen sarı-kırmızılı ekip beklediği cevabı alamayınca, gözünü Çağlar Söyüncü'ye dikti. Sezon başında 2.5 milyon euro'ya aldığı Çağlar için Freiburg, 10 milyon euro istedi. Ligin ilk yarısında bir maçı sakatlığı yüzünden kaçıran 20 yaşındaki oyuncunun, geleceğinin açık olduğu belirtildi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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