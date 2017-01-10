Bruma mı? Rogrigues mi?
FOTOMAÇ’tan dev hizmet: Garry Rodrigues dosyası: İki oyuncu birbirlerine çok benzese de Garry ayrıntılarda öne çıkıyor. Bruma defans yapmayı fazla sevmiyor; Rodrigues takım savunmasına katılıyor. Birisi topu ayağına beklerken diğeri defans arkasına topsuz koşular yapmayı ihmal etmiyor.
Galatasaray'dan PAOK'tan renklerine kattığı Garry Rodrigues, birçok bakımdan Armindo Bruma'ya benzetiliyor. Bir kere iki oyuncu da sol kanatta görev yapıyor, atletik ve çalışkan... Ama Rodrigues'in Portekizli futbolcudan keskin olarak ayrıldığı iki yön var. İlki savunma yardımı. Bruma defansa dönmeyi sevmeyen bir oyuncu. Enerjisini hücuma saklıyor. Rodrigues ise bu bakımdan daha çalışkan, daha takım oyuncusu. Savunma yardımlarını da eksik etmiyor. 3-5-2'de orta 5'linin sağ kanadında oynayabilecek kadar defansif işleri de yapabilen bir oyuncu.
TOP ÇALMADA FARK ATTI
Bu sezon 22 maçta 34 defa rakipten top çaldı. Maç başına 1.54'lük bir ortalamaya sahip. Bu sezon Yasin'in ligde maç başına top çalma ortalaması 0.60. Bruma da ise bu istatistik maç başına 0.90. Ayrıldıkları diğer nokta ise Rodrigues'in savunma arkasına da topsuz koşular atması. Bruma her zaman topu ayağına isteyen bir oyuncu. Savunma arkasına koşuları pek yapmıyor. Rodrigues için ise bu önemli bir silah. Bruma takımda kalması halinde karşısında çok ciddi bir rakip bulacağı ortada... Yasin için de tehlike çanları çalıyor.
HOLLANDA HAKİMİYETİ
Garry Rodrigues 26 yıllık yaşamının 20 senesini Hollanda'da geçirdi. Haliyle Felemenkçeyi ana dili gibi konuşuyor. Bu bağlamda Galatasaray'da başta teknik direktör Riekerink ve sahadaki patron Sneijder ile iyi anlaşacak. Nigel de Jong da takımda kolay iletişim kuracağı futbolculardan birisi olacak.
ÇELİMSİZSİN SENDEN FUTBOLCU OLMAZ!
Galatasaray'ın yeni transferi Garry Mendes Rodrigues'in ilginç bir futbolculuk hikayesi var. 2004-07 yılları arasında Feyenoord'un alt yapısında oynarken "çok çelimsiz olduğu için" kendisine futbolcu olamayacağı söylenmiş. Bunun üzerine Rodrigues futbola bir yıl ara vermiş. O dönemi, "Eğer futbolcu olmasaydım sanırım tüm günümü evde yatarak geçirirdim" diye açıklayan Hollandalı, kendisini aptal gibi hissetmeyi bırakıp futbolcu olmayı kafasına koyduğunu bunun için haftada üç gün Rotterdam-Leiden arasında idmanlara gittiğini söylemişti.
TOTTENHAM ÖNLEMİ
Galatasaray'ın Garry Rodrigues'i transfer etmesi Portekiz'de günün konusu oldu. Radio Rennesança, Cimbom'un Armindo Bruma için Tottenham'la anlaştığını, bu yüzden Rodrigues'i transfer ettiğini dinleyenlerine duyurdu. Bruma'nın Premier Lig'de oynama arzusu ve sözleşme yenilemeyi sürekli ertelemesi Rodrigues transferinin en önemli nedeni olarak gösterildi. Bu arada Rodrigues'in daha resmi imzayı atmadan Bruma'nın menajeri Balde'nin İstanbul'a gelerek yöneticilerle görüşmesi de dikkat çekti.
İDMANA ÇIKACAK
Dün sağlık kontrolünden geçen Rodrigues, takım bugün izinli olmasına karşın tek başına Florya Metin Oktay Tesislerinde ilk antrenmanını yapacak.
KONYA MAÇINDA SAHADA
G.Saray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Bruma ve Yasin'in kart cezaları nedeniyle cumartesi akşamı oynanacak Konyaspor maçında ayağının tozuyla ilk 11'de forma giyecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Garry Rodrigues için bu sezon önemliydi. Çünkü Elche'de de yarım sezon başarılı olmuş fakat bir sonraki sezon kötü oynamıştı. Ama PAOK ile bu sezona da çok iyi girdi. Ligde 12 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı. Avrupa kupalarında ise çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı. Toplamda 22 mücadelede 6 gol, 8 asistlik katkısı oldu.
TOP ÇALMADA FARK ATTI
Bu sezon 22 maçta 34 defa rakipten top çaldı. Maç başına 1.54'lük bir ortalamaya sahip. Bu sezon Yasin'in ligde maç başına top çalma ortalaması 0.60. Bruma da ise bu istatistik maç başına 0.90. Ayrıldıkları diğer nokta ise Rodrigues'in savunma arkasına da topsuz koşular atması. Bruma her zaman topu ayağına isteyen bir oyuncu. Savunma arkasına koşuları pek yapmıyor. Rodrigues için ise bu önemli bir silah. Bruma takımda kalması halinde karşısında çok ciddi bir rakip bulacağı ortada... Yasin için de tehlike çanları çalıyor.
HOLLANDA HAKİMİYETİ
Garry Rodrigues 26 yıllık yaşamının 20 senesini Hollanda'da geçirdi. Haliyle Felemenkçeyi ana dili gibi konuşuyor. Bu bağlamda Galatasaray'da başta teknik direktör Riekerink ve sahadaki patron Sneijder ile iyi anlaşacak. Nigel de Jong da takımda kolay iletişim kuracağı futbolculardan birisi olacak.
ÇELİMSİZSİN SENDEN FUTBOLCU OLMAZ!
Galatasaray'ın yeni transferi Garry Mendes Rodrigues'in ilginç bir futbolculuk hikayesi var. 2004-07 yılları arasında Feyenoord'un alt yapısında oynarken "çok çelimsiz olduğu için" kendisine futbolcu olamayacağı söylenmiş. Bunun üzerine Rodrigues futbola bir yıl ara vermiş. O dönemi, "Eğer futbolcu olmasaydım sanırım tüm günümü evde yatarak geçirirdim" diye açıklayan Hollandalı, kendisini aptal gibi hissetmeyi bırakıp futbolcu olmayı kafasına koyduğunu bunun için haftada üç gün Rotterdam-Leiden arasında idmanlara gittiğini söylemişti.
TOTTENHAM ÖNLEMİ
Galatasaray'ın Garry Rodrigues'i transfer etmesi Portekiz'de günün konusu oldu. Radio Rennesança, Cimbom'un Armindo Bruma için Tottenham'la anlaştığını, bu yüzden Rodrigues'i transfer ettiğini dinleyenlerine duyurdu. Bruma'nın Premier Lig'de oynama arzusu ve sözleşme yenilemeyi sürekli ertelemesi Rodrigues transferinin en önemli nedeni olarak gösterildi. Bu arada Rodrigues'in daha resmi imzayı atmadan Bruma'nın menajeri Balde'nin İstanbul'a gelerek yöneticilerle görüşmesi de dikkat çekti.
İDMANA ÇIKACAK
Dün sağlık kontrolünden geçen Rodrigues, takım bugün izinli olmasına karşın tek başına Florya Metin Oktay Tesislerinde ilk antrenmanını yapacak.
KONYA MAÇINDA SAHADA
G.Saray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Bruma ve Yasin'in kart cezaları nedeniyle cumartesi akşamı oynanacak Konyaspor maçında ayağının tozuyla ilk 11'de forma giyecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Garry Rodrigues için bu sezon önemliydi. Çünkü Elche'de de yarım sezon başarılı olmuş fakat bir sonraki sezon kötü oynamıştı. Ama PAOK ile bu sezona da çok iyi girdi. Ligde 12 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı. Avrupa kupalarında ise çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı. Toplamda 22 mücadelede 6 gol, 8 asistlik katkısı oldu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Bruma mı? Rogrigues mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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