Baster’a Hugo öfkesi
Stoper transferini Konyaspor maçına yetiştirmek isteyen Galatasaray, Vitor Hugo konusunda kendilerini oyalayan Melo'nun menajeri Rodriguez Baster'a kızgın... Palmeiras ile Galatasaray adına görüşmeleri yürüten Baster'ın, "Bu işi bitireceğim" demesine rağmen sözünü tutmadığı bildirildi. 25 yaşındaki Hugo için girişimler ise devam ediyor.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Baster’a Hugo öfkesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.