 Baster’a Hugo öfkesi – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Baster’a Hugo öfkesi

    Baster’a Hugo öfkesi
    Stoper transferini Konyaspor maçına yetiştirmek isteyen , konusunda kendilerini oyalayan Melo'nun menajeri Rodriguez Baster'a kızgın... ile Galatasaray adına görüşmeleri yürüten Baster'ın, "Bu işi bitireceğim" demesine rağmen sözünü tutmadığı bildirildi. 25 yaşındaki Hugo için girişimler ise devam ediyor.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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