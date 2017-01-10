 Arabistan’da kritik görüşme – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Arabistan’da kritik görüşme

    Arabistan’da kritik görüşme

    Arabistan’da Doğu Eyaleti’nin valisi yönetici sponsorluk temaslarında bulundu.

    , takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için gittiği Dammam kentinde birçok büyük Suudi Arabistan şirketi ile sponsorluk için görüşmeler ve temaslarda bulundu.

    G.SARAY'IN YERİ KONUŞULDU
    Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin üyesi, mevcut kral Salman'ın yeğeni, dünyanın en zengin petrol bölgesi olan Doğu Eyaleti'nin valisi Prens Saud bin Nayef ile Galatasaray yönetimi adına Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm görüştü. Görüşmede Doğu Eyaleti'nin Ticaret Odası yetkilileri, önemli şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları da yer aldı. Suudi Arabistan'da yeniden yapılanan Süper Lig ile ilgili Galatasaray'ın kurumsal tecrübesinden yararlanılırken Türkiye'de spor alanında Suudi Arabistan şirketlerinin sponsorluk ve yatırımları, gelecekteki sponsorluk ve işbirliği imkanları, Galatasaray'ın dünya futbolundaki yeri konuşuldu.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arabistan’da kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.