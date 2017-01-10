Arabistan’da kritik görüşme
Arabistan’da Doğu Eyaleti’nin valisi Prens Saud bin Nayef yönetici Ural Aküzüm sponsorluk temaslarında bulundu.
Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için gittiği Dammam kentinde birçok büyük Suudi Arabistan şirketi ile sponsorluk için görüşmeler ve temaslarda bulundu.
G.SARAY'IN YERİ KONUŞULDU
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin üyesi, mevcut kral Salman'ın yeğeni, dünyanın en zengin petrol bölgesi olan Doğu Eyaleti'nin valisi Prens Saud bin Nayef ile Galatasaray yönetimi adına Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm görüştü. Görüşmede Doğu Eyaleti'nin Ticaret Odası yetkilileri, önemli şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları da yer aldı. Suudi Arabistan'da yeniden yapılanan Süper Lig ile ilgili Galatasaray'ın kurumsal tecrübesinden yararlanılırken Türkiye'de spor alanında Suudi Arabistan şirketlerinin sponsorluk ve yatırımları, gelecekteki sponsorluk ve işbirliği imkanları, Galatasaray'ın dünya futbolundaki yeri konuşuldu.
G.SARAY'IN YERİ KONUŞULDU
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin üyesi, mevcut kral Salman'ın yeğeni, dünyanın en zengin petrol bölgesi olan Doğu Eyaleti'nin valisi Prens Saud bin Nayef ile Galatasaray yönetimi adına Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm görüştü. Görüşmede Doğu Eyaleti'nin Ticaret Odası yetkilileri, önemli şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları da yer aldı. Suudi Arabistan'da yeniden yapılanan Süper Lig ile ilgili Galatasaray'ın kurumsal tecrübesinden yararlanılırken Türkiye'de spor alanında Suudi Arabistan şirketlerinin sponsorluk ve yatırımları, gelecekteki sponsorluk ve işbirliği imkanları, Galatasaray'ın dünya futbolundaki yeri konuşuldu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Arabistan’da kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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