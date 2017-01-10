 Ahmet Çalık'ta flaş gelişme! – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    'ta flaş gelişme!

    Ahmet Çalık'ta flaş gelişme!

    ve arasında günlerdir devam eden ve tıkanma noktasına gelen pazarlıklarında yeni bir gelişme yaşandı.

    Başkanı , en son 3 milyon euro dediği 'ın fiyatında indirime gitti. Cavcav: '''a son teklifim 2.5 milyon euro'dur'' diyerek pazarlıklarda yeni bir sayfa açtı.

    Bu gelişme üzerine Galatasaray cephesinin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılar Cavcav'dan düşünmek için süre istedi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:23
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