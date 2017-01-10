Ahmet Çalık'ta flaş gelişme!
Galatasaray ve Gençlerbirliği arasında günlerdir devam eden ve tıkanma noktasına gelen Ahmet Çalık pazarlıklarında yeni bir gelişme yaşandı.
Bu gelişme üzerine Galatasaray cephesinin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılar Cavcav'dan düşünmek için süre istedi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:23
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 13
Yorum
Gereksiz Bu kadarda gereksiz bir transfer olamaz arkadas.Senin mehmet ekiciye vercegın parayla lensin bonservisinin yarisi odenir kardesim.
- Cimbom, Rodrigues'i KAP'a bildirdi!
Toplam 2
Yorum
mustafa ads si ne abi en fazla 10M euro ya satsan 2 senin kazanacağın 8M 3.5 zaten vermiştin geriye kalan 4.5M paok bizden daha fazla kazancak(5.5M)
- Gomez: Az attım
Toplam 2
Yorum
karakartal bu adam her derbide en az 1 tane atıyordu kritik anlarda maçı çevirebiliyordu. takım mağlupken bile içimiz rahattı çünkü "nasıl olsa gomez var atar şimdi 1-2 tane çeviririz" diyebiliyorduk ve gerçekten çeviriyordu. adı sanı duyulmamış forvetleri alıp o kadar para verip riske girmektense bu adamı sezon sonu geri getirmeleri lazım.
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