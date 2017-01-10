 3 teklif var – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    3 teklif var

    3 teklif var
    Alacaklarına karşılık bonservisi verilecek olan Aurelien 'nun yeni adresi büyük ihtimalle Fransa olacak. Kamerunlu stoperin eski takımı Marsilya'nın yanı sıra Lille ve Lyon ile temasta olduğu bildirildi. 31 yaşındaki Chedjou, Kamerun'un Afrika Kupası kadrosuna alınmamıştı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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