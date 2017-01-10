3 teklif var
Alacaklarına karşılık bonservisi verilecek olan Aurelien Chedjou'nun yeni adresi büyük ihtimalle Fransa olacak. Kamerunlu stoperin eski takımı Marsilya'nın yanı sıra Lille ve Lyon ile temasta olduğu bildirildi. 31 yaşındaki Chedjou, Kamerun'un Afrika Kupası kadrosuna alınmamıştı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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