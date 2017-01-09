Türkiye'nin en iyi takımındayım
Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'in ilk sözü, "Türkiye'nin en büyük takımına geldim" oldu.
Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtip, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağım. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. TÜRKİYE'nin Avrupa'da en bilinen takımının Galatasaray olduğunu da kaydeden Yeşil Burun Adalı futbolcu, "En fazla şampiyonluk sevinci yaşayan, Avrupa Kupası kazanan bir ekibe geldiğim için gururluyum. Ben de Galatasaray'a katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacak.
İŞTE RODRİGUES'İN ASLAN'A MALİYETİ
Sarı-kırmızılılarla 2020'ye kadar sözleşme imzalayan Rodrigues'in maliyeti belli oldu. PAOK'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuya da yıllık 1.5 milyon euro garanti para verecek.
ONA SAYGI DUYMALIYIZ
Rodrigues'in PAOK'tan arkadaşı Biseswar, Yunan basınına konuştu. Bir dönem Kayseri'de de forma giyen Biseswar, Rodrigues'in en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirtip, "Hem kendim hem de takım için kalmasını çok isterdim. Ancak kararına saygı göstermemiz gerekiyor" dedi.
HER YERDE OYNUYOR!
Aslan'ın yeni yıldızı Rodrigues, ofansif özellikleriyle öne çıkıyor. Her iki kanatta ve en uçta oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon PAOK'la çıktığı 22 resmi karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Genç futbolcu, 12 kez giydiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasıyla da 2 gol attı.
İŞTE RODRİGUES'İN ASLAN'A MALİYETİ
Sarı-kırmızılılarla 2020'ye kadar sözleşme imzalayan Rodrigues'in maliyeti belli oldu. PAOK'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuya da yıllık 1.5 milyon euro garanti para verecek.
ONA SAYGI DUYMALIYIZ
Rodrigues'in PAOK'tan arkadaşı Biseswar, Yunan basınına konuştu. Bir dönem Kayseri'de de forma giyen Biseswar, Rodrigues'in en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirtip, "Hem kendim hem de takım için kalmasını çok isterdim. Ancak kararına saygı göstermemiz gerekiyor" dedi.
HER YERDE OYNUYOR!
Aslan'ın yeni yıldızı Rodrigues, ofansif özellikleriyle öne çıkıyor. Her iki kanatta ve en uçta oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon PAOK'la çıktığı 22 resmi karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Genç futbolcu, 12 kez giydiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasıyla da 2 gol attı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Türkiye'nin en iyi takımındayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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