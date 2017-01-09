 Tek şansın şampiyonluk – Fotomaç – 09 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tek şansın şampiyonluk

    Tek şansın şampiyonluk
    G.Saray'da teknik direktör arayışları Başkan Dursun Özbek'in çıkışı ile sona erdi. Özbek "Dere geçerken at değiştirilmez" dedi ama Riekerink'i de uyarmayı ihmal etmedi. Hollandalı hoca ile yaptığı görüşmede; "Kalmak istiyorsan şampiyonluk kazanmak zorunda olduğunu sakın unutma" dedi.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek şansın şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.