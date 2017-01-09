Tek şansın şampiyonluk
G.Saray'da teknik direktör arayışları Başkan Dursun Özbek'in çıkışı ile sona erdi. Özbek "Dere geçerken at değiştirilmez" dedi ama Riekerink'i de uyarmayı ihmal etmedi. Hollandalı hoca ile yaptığı görüşmede; "Kalmak istiyorsan şampiyonluk kazanmak zorunda olduğunu sakın unutma" dedi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Tek şansın şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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