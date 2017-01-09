Tek şansın şampiyonluk

G.Saray'da teknik direktör arayışları Başkan Dursun Özbek'in çıkışı ile sona erdi. Özbek "Dere geçerken at değiştirilmez" dedi ama Riekerink'i de uyarmayı ihmal etmedi. Hollandalı hoca ile yaptığı görüşmede; "Kalmak istiyorsan şampiyonluk kazanmak zorunda olduğunu sakın unutma" dedi.