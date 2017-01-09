STOPER TOTO!

Galatasaray'ın stoper listesine her gün yeni bir isim girip diğeri çıkarken Katar'ın Al Jaish takımında forma giyen Lucas Mendes de adaylar arasındaki yerini aldı.

Galatasaray'a Beşiktaş'ın da sezon başından bu yana transfer etmek istediği fakat rakamlarda anlaşamadığı Manoel Messias'ın önerildiği ifade edildi.

1.81 boyundaki stoper, 2014 yılında Atletico Paranaense'den Cruzeiro'ya 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.



AVRUPA PEŞİNDE

Brezilya basını, Palmeiras Teknik Direktörü Eduardo Baptista, Vitor Hugo'nun yerini doldurmak için şimdiden harekete geçtiği bildirildi. Galatasaray'ın da ilgilendiği Hugo için çok sayıda Avrupa kulübünün teklifi olduğu yazıldı. Elinde eski Fenerbahçeli stoper Edu Dracena da olan Baptista'nın Hugo yerine Courintihans'tan Carlos'u veya Coritiba'nın 22 yaşındaki stoperi Juninho'yu transfer etmek istediği yazıldı.

