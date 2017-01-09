Sneijder Cimbom’u seçti
Çin'den gelen 3 yıl için 25 milyon euro'luk teklif Wesley Sneijder'in kafasını karıştırdı ama İstanbul'dan ayrılmasına yetmedi.
Gelen teklif üzerine Hollandalı oyuncu, menajeri Guido Albers ile beraber Başkan Dursun Özbek'le bir araya geldi. Başkan Özbek'e, "Beni göndermek istiyor musunuz?" diye soran Wesley Sneijder, "Senden memnunuz; karar senin" yanıtı üzerine, "Eşim ve ben Türkiye'de çok mutluyuz. Yeteri kadar para kazandık. Para için gitmem. Çünkü burada gelecek planları yapıyorum. Galatasaray'da devam etmek" dedi. Özbek ise "Sen gitmek istemiyorsan, biz gitmeni hiç istemeyiz" diyerek son noktayı koydu.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Sneijder Cimbom’u seçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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