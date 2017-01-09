 Sneijder Cimbom’u seçti – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Cimbom’u seçti

    Sneijder Cimbom’u seçti

    Çin'den gelen 3 yıl için 25 milyon euro'luk teklif Wesley 'in kafasını karıştırdı ama İstanbul'dan ayrılmasına yetmedi.

    Gelen teklif üzerine Hollandalı oyuncu, menajeri Guido Albers ile beraber Başkan Dursun Özbek'le bir araya geldi. Başkan Özbek'e, "Beni göndermek istiyor musunuz?" diye soran Wesley , "Senden memnunuz; karar senin" yanıtı üzerine, "Eşim ve ben Türkiye'de çok mutluyuz. Yeteri kadar para kazandık. Para için gitmem. Çünkü burada gelecek planları yapıyorum. Galatasaray'da devam etmek" dedi. Özbek ise "Sen gitmek istemiyorsan, biz gitmeni hiç istemeyiz" diyerek son noktayı koydu.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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