Riekerink'in üzerine yıktı
Levent Nazifoğlu, Cavanda ve Podolski hakkında yaptığı açıklamalarla şaşırttı.
16 Ağustos'ta "Cavanda'yı bütün yönleriyle araştırıp aldık. Bize çok faydalı olacak" diyen Nazifoğlu, Antalya'da, "Cavanda'yı az çok tahmin ediyorduk ama hoca çok istedi" diyerek topu Riekerink'in üstüne attı. Nazifoğlu, "Biz satmak istemiyoruz ama Podolski gitmek istiyor" sözleriyle de Alman yıldızı şok etti.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Riekerink'in üzerine yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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