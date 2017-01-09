Riekerink'in üzerine yıktı

Levent Nazifoğlu, Cavanda ve Podolski hakkında yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

16 Ağustos'ta "Cavanda'yı bütün yönleriyle araştırıp aldık. Bize çok faydalı olacak" diyen Nazifoğlu, Antalya'da, "Cavanda'yı az çok tahmin ediyorduk ama hoca çok istedi" diyerek topu Riekerink'in üstüne attı. Nazifoğlu, "Biz satmak istemiyoruz ama Podolski gitmek istiyor" sözleriyle de Alman yıldızı şok etti.

