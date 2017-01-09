 Muslera için Neuer eldiveni – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    için Neuer eldiveni

    Muslera için Neuer eldiveni
    İdmanda serçe parmağı kırılan Muslera, Konyaspor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçına Manuel Neuer'in 4 parmaklı eldivenine benzer bir eldivenle çıkacak. Sakat olan serçe parmağının yüzük parmağına daha rahat bantlanabilmesi için 'nın, eldivenlerini üreten Reusch markası ile temas kuruldu. Reusch bu eldiveni yarın Uruguaylı kaleciye teslim edecek.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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