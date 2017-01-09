Muslera için Neuer eldiveni
İdmanda serçe parmağı kırılan Muslera, Konyaspor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçına Manuel Neuer'in 4 parmaklı eldivenine benzer bir eldivenle çıkacak. Sakat olan serçe parmağının yüzük parmağına daha rahat bantlanabilmesi için Muslera'nın, eldivenlerini üreten Reusch markası ile temas kuruldu. Reusch bu eldiveni yarın Uruguaylı kaleciye teslim edecek.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Muslera için Neuer eldiveni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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