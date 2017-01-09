Klopp: Teklif bekliyoruz
Liverpool'da forma giyen Mamadou Sakho için İngiliz kulübünün menajeri Klopp'tan açıklama geldi.
Sakho hakkında sorulan soruya, "Her şey açık, durum belli. Teklif bekliyoruz" şeklinde cevap veren Jurgen Klopp, Fransız stopere ihtiyacı olmadığını belirtti. İngiliz basını, 26 yaşındaki stoper için West Brom, Crystal Palace, Swansea gibi Premier Lig ekiplerinin dışında Sevilla ve Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Klopp: Teklif bekliyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.