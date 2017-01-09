Garry Rodrigues kontrolden geçti
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için dün İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues, sağlık kontrolünden geçirildi.
Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen ve transferinin büyük ölçüde tamamlandığı öğrenilen Hollanda doğumlu futbolcu, Liv Hospital'da bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giyen oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:16
- Zeki’ye karşılık Deniz!
Toplam 12
Yorum
SERTKAYA Denizi mutlaka alalım lütfen yönetime bunu almalarını söyleyin süper bir transfer olur.
- Garry Rodrigues kontrolden geçti
Toplam 1
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU yazık çok para tek mil. euroluk topçu yedek olur asla as olmaz iki sene sonra terim eğitirse eyvallah .! yinede hayırlı olsun !
- Jackson harekatı
Toplam 12
Yorum
Karakartal Lucas Pratto'yu mutlaka izleyin adam tam bir forvet. Tam Şenol Hocanın istediği gibi pivot santrafor. Ayaklarını müthiş kullanıyor. Gerek şut tekniği gerekse adam eksiltmedeki tekniği üst düzey. Kafa toplarında harika. Sadece biraz kalın bir yapısı var ama şaştım acaip hızlı. Plaselerine şutlarına ve estetik vuruşlarına bayıldım. Keşke alabilsek..
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