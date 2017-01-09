Galatasaray'dan sponsorluk görüşmesi
Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için gittiği Dammam kentinde birçok büyük Suudi Arabistan şirketi ile sponsorluk için görüşmeler ve temaslarda bulundu.
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin üyesi, mevcut kral Salman'ın yeğeni, dünyanın en zengin petrol bölgesi olan Doğu Eyaleti'nin valisi Prens Saud bin Nayef ile de Galatasaray yönetimi adına Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm görüştü. Görüşmede Doğu Eyaleti'nin Ticaret Odası yetkilileri, önemli şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları da yer aldı.
Suudi Arabistan'da yeniden yapılanan Süper Lig ile ilgili Galatasaray'ın kurumsal tecrübesinden yararlanılırken Türkiye'de spor alanında Suudi Arabistan şirketlerinin sponsorluk ve yatırımları, gelecekteki sponsorluk ve işbirliği imkanları, Galatasaray'ın dünya futbolundaki yeri konuşuldu.
Prens Saud bin Nayef, yapılan görüşmede İstanbul'da yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısından ve İzmir'deki terör eyleminden çok üzüntü duyduğunu söyledi.
Suudi Arabistan'da 2030 vizyonu çerçevesinde, devlet tarafından futbol ve tesisleşme için 6 milyar Dolar'lık yatırım yapılıyor.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:43
- Zeki’ye karşılık Deniz!
Toplam 13
Yorum
çetin yıldız Deniz müthiş yetenekli bir oyuncu... zeki ve üzerine bir iki futbolcu daha veya para vererek bu oyuncuyu mutlaka trabzonspora kazandırsınlar yapacakları en iyi transfer olur diye düşünüyorum.
- Yeni hedef Lombaerts
Toplam 11
Yorum
aslan bune kardeşim ya 31 32 33 yaşında adam almayın artık yeter ya paraları boşa harcadıgınız alacagınız adam maksimum 28 olmalı gelen 3-4 yıl sözleşme isteyecek yollamaya kalksan yollayamıycaksın
- Ali Şafak Öztürk'ten Fikret Orman'a cevap
Toplam 33
Yorum
Raj Satmamış çünkü Eto'o bize lazım diyor . Satmak zorunda değil . Sen Quaresma'yı bedavaya verir misin ? BJK için Q7 neyse Antalya için de Eto'o odur arkadaşım
Galatasaray'dan sponsorluk görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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